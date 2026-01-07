samuele boncompagni al teatro bellini di napoli con la notte in tasca

Samuele Boncompagni porta in scena al Teatro Bellini di Napoli “La notte in tasca”. L’evento, previsto per il 7 gennaio 2026, rappresenta un’occasione per il pubblico di assistere a una performance che esplora temi di introspezione e quotidianità, offrendo un momento di riflessione attraverso il suo percorso artistico.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Samuele Boncompagni s ul palcoscenico del teatro “Bellini” di Napoli con lo spettacolo “La notte in tasca”. L’attore e autore dell’associazione culturale Noidellescarpediverse parte alla volta del capoluogo campano dove domenica 11 gennaio, alle 10.30 e alle 11.30, metterà in scena una produzione sperimentale e originale rivolta alla primissima infanzia per avvicinare i bambini tra uno e cinque anni all’arte del teatro. “La notte in tasca”, ideato e sviluppato con la coproduzione di Officine della Cultura, è un piccolo racconto che accompagna all’interno della magia e delle suggestioni della notte tra tanti oggetti e soggetti da raccontare, in un’esperienza sensoriale e poetica fatta di luci soffuse, parole delicate, immagini evocative e gesti semplici con cui stimolare curiosità, immaginazione ed emozioni nel rispetto di tempi e percezioni dei piccoli spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

