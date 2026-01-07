Samira Lui fa scintille anche lontana dalla TV | dove sará possibile incontrarla

Samira Lui, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Miss Italia e al Grande Fratello, prosegue il suo percorso anche al di fuori della televisione. La sua presenza si fa sentire in eventi, manifestazioni e iniziative in diverse città italiane, offrendo ai fan l’opportunità di incontrarla di persona. Scopri dove e quando sarà possibile incontrare Samira Lui e condividere momenti autentici e senza artifici.

Samira Lui, il successo continua anche fuori dalla TV: ecco dove incontrarla. Il pubblico l'ha conosciuta davanti alle telecamere, da Miss Italia al Grande Fratello ma oggi Samira Lui è molto più di un volto televisivo: è una presenza costante negli eventi, nelle piazze e nelle iniziative che animano l'Italia durante tutto l'anno. É approdata al fianco di Gerry Scotti nel format "La Ruota della Fortuna". Il suo percorso, partito dai concorsi di bellezza e maturato tra quiz show, varietà e reality, si sta trasformando in una carriera sempre più trasversale, capace di unire spettacolo, comunicazione e contatto diretto con i fan.

Luigi Punzo, chi è il fidanzato di Samira Lui/ La modella racconta: “E’ una persona davvero rara…” - Samira Lui, la scintilla per il fidanzato Luigi Punzo scoccata tra abiti da sposa e set fotografici. ilsussidiario.net

«Non ho avuto nessun contatto. Il mio Sanremo adesso è La Ruota della Fortuna. Quella è la mia scalinata». Samira Lui mette subito le cose in chiaro quando si parla della possibilità di vederla all'Ariston accanto a Carlo Conti nel 2026. Nonostante le voci cir

