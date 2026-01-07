Nel panorama politico italiano, Salvini si trova a dover gestire le diverse spinte interne ed esterne. Da un lato, Luca Zaia propone un progetto di rinnovamento della destra per favorire i giovani, mentre dall’altro, le dichiarazioni di Vannacci creano tensioni e divisioni. In questo contesto, il ruolo di Salvini appare complesso, tra aspirazioni di cambiamento e sfide interne alla sua stessa parte politica.

Luca Zaia sogna una nuova destra che trasformi l’Italia in un «Paese per giovani». Ma nella Lega fanno finta di nulla. L’unico che commenta, con due parole due, è il ‘prezzemolino’ Roberto Vannacci, sempre pronto a fare il controcanto nel partito, prendendo di mira tutti, da Matteo Salvini in giù. Zaia non è il suo «benchmark», taglia corto l’ex generale. Mentre tutti gli altri stanno zitti. Roberto Vannacci (Ansa). L’obiettivo del manifesto per una nuova destra. Il capo – Salvini – è di ritorno da New York dove ha trascorso il Capodanno con la fidanzata e la figlia e, per non sbagliare, nessuno parla. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Salvini stretto tra i piani di Zaia e le picconate di Vannacci

Leggi anche: Lega, Zaia a colloquio con Salvini e Fontana: “Vannacci? Su lui neanche un cenno”

Leggi anche: “Vannacci?”. L’annuncio di Salvini dopo le polemiche sulle regionali

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Salvini: “Voglio fare il Ponte, non mi interessano gli scontri”.

Salvini: «Zaia in Parlamento». Ma lui frena: prima il Veneto - O almeno è così che lo vedono a Venezia e dintorni, dove ... ilmessaggero.it

Salvini lancia Zaia per le elezioni suppletive della Camera: “Se vorrà potrà correre per il posto di Stefani” - Ora non è più solo un’idea, ma una proposta concreta che Matteo Salvini ha deciso di discutere pubblicamente: “Luca Zaia, se desidererà, visto che il candidato alle Regionali Alberto Stefani lascia ... ilfattoquotidiano.it

Salvini è debole, Tajani pure. Ma nella Lega e in Forza Italia comandano ancora loro - Nonostante i problemi interni ai rispettivi partiti, i due leader e vicepremier riescono ancora a dettare la linea. lettera43.it

Ponte sullo Stretto e centri di detenzione in Albania, i due maxi-flop del 2025 targati Meloni-Salvini - facebook.com facebook