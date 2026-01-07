Salute femminile l’eredità di Laura Pasini

L'iniziativa “Salute femminile, l’eredità di Laura Pasini” a Molinella offre diecimila euro destinati alla prevenzione, in ricordo di Laura Pasini, cittadina di Selva Malvezzi e attiva volontaria locale. Laura, scomparsa prematuramente, ha lasciato un segno importante nella comunità, e questa iniziativa mira a sostenere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sulla salute delle donne, mantenendo vivo il suo impegno e la sua memoria.

Diecimila euro per la prevenzione, a Molinella, nel segno di Laura Pasini, cittadina di Selva Malvezzi e storica volontaria, per quanto giovane, negli eventi locali, prematuramente scomparsa. Come annunciato già a settembre, durante le giornate della famosa Sagra di Santa Croce a Selva, il ricavato della cena di fine sagra verrà devoluto per due giornate di prevenzione sul territorio. A spiegare quanto si vuole organizzare, di concerto anche con la famiglia di Laura, i cittadini stessi di Selva: "Il 29 settembre scorso, a fine sagra, è stata organizzata una serata nata come cena di beneficenza a ricordo di Laura.

