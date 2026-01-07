Salerno bimbo di 13 mesi azzannato a una guancia dal pitbull di famiglia | ricoverato non rischia la vita

A Scafati, in provincia di Salerno, un bambino di 13 mesi è stato ferito al volto da un pitbull di famiglia. Il piccolo è stato ricoverato, ma le sue condizioni non sono gravi. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi e ha attirato l’attenzione sulla sicurezza degli animali domestici in ambito familiare.

Salerno, 7 gennaio 2026 - A Scafati, piccolo comune in provincia di Salerno, nei giorni scorsi un bambino di appena 13 mesi è stato azzannato dal cane di famiglia, un pitbull, che, a quanto si apprende, ha morso il piccolo alla guancia destra. L'immediato intervento dei soccorsi del 118, allertati dai familiari ha evitato il peggio, ma il bambino è stato comunque trasferito d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli, non in pericolo di vita. I carabinieri della tenenza di Scafati stanno cercando di ricostruire l’accaduto, per capire in particolare perché il cane – che nel frattempo è stato affidato al servizio veterinario della Asl territoriale – si sia scagliato contro il bambino, nonostante fosse abituato alla sua presenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

