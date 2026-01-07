Salernitana Raffaele ricambia modulo | contro il Cosenza spazio alla difesa a tre

La Salernitana tornerà al modulo a tre nel prossimo confronto con il Cosenza, come confermato dall’allenatore Raffaele. La scelta deriva dall’assenza di terzini disponibili e dalla solidità fisica dei difensori centrali, che rendono più adatta questa disposizione difensiva. La decisione mira a rafforzare la compattezza della squadra e a ottimizzare le risorse disponibili, con l’obiettivo di affrontare al meglio la partita e ottenere risultati positivi.

La difesa a quattro va riposta nel cassetto, perché non ci sono terzini e perché i difensori centrali sono fisici e strutturati. Dopo i gol subiti con questo sistema di gioco a Siracusa e che fanno il paio con le grandi difficoltà incontrate a Benevento, la Salernitana ritorna alla difesa a tre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

