Salernitana Liguori parzialmente in gruppo | ancora differenziato per Cabianca

La Salernitana ha svolto la seconda seduta settimanale di allenamento in vista della partita contro il Cosenza, prevista per lunedì 12 gennaio. Liguori ha partecipato parzialmente al lavoro di gruppo, mentre Cabianca ha continuato con un programma di allenamento differenziato. La squadra prosegue la preparazione in vista della sfida, mantenendo un focus sulla condizione fisica e tattica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Seconda seduta settimanale per i granata in previsione del match contro il Cosenza in programma lunedì 12 gennaio. La squadra di mister Giuseppe Raffaele si è ritrovata questa mattina al centro sportivo Mary Rosy per svolgere un lavoro aerobico, seguito da esercitazioni tecniche e tattiche con partitina finalSalere a campo ridotto. Michael Liguori ha ripreso parzialmente ad allenarsi con il gruppo. Lavoro differenziato per Eddy Cabianca, terapie per Roberto Inglese. Vladimir Golemic e Gianluca Longobardi sono rimasti precauzionalmente a riposo a causa di un attacco influenzale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

