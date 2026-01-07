Saldi partiti col piede giusto Si mira al 20% dei ricavi annuali

I saldi sono iniziati nel territorio cesenate, offrendo opportunità di acquisto interessanti per i consumatori. In questa fase, le vendite rappresentano un'importante parte dei ricavi annuali, con obiettivi che si avvicinano al 20%. I primi giorni di sconto segnano un momento chiave per imprese e clienti, in un contesto che combina fine delle festività e avvio di una stagione commerciale significativa.

Primi giorni di saldi frizzanti nel territorio cesenate, che coincidono con l'epilogo del periodo natalizio. Ma perché carburino servirà un po' di tempo. Lo afferma Confcommercio cesenate il cui Osservatorio ha contattato una cinquantina di negozìanti dentro e fuori il centro. "Il monitoraggio si incrocia con un indagine realizzata da Confcommercio nazionale sui comportamenti d'acquisto dei consumatori e sulle dinamiche del settore retail nei saldi invernali che riguarda anche il territorio cesenate - afferma il direttore Giorgio Piastra -: per il 47,3% dei consumatori si tratta soprattutto dell'occasione per comprare prodotti desiderati da tempo.

