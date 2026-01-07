Sadie Sink Max in Stranger Things | Ho dato il mio primo bacio sul set della serie è stato imbarazzante

Sadie Sink, interprete di Max in Stranger Things, condivide un ricordo personale legato alla serie, rivelando di aver dato il suo primo bacio sul set, esperienza che ha definito imbarazzante. Mentre l’attesa per la conclusione della serie continua, l’attrice riflette sul percorso vissuto nel cast e sulle emozioni legate a questa importante fase della sua carriera.

Stranger Things, Sadie Sink spiega un dietro le quinte: "Se sembravo abbronzata all'inizio, c'è un motivo" - Sadie Sink svela a The Tonight Show il motivo involontario del suo aspetto "super abbronzato" nella stagione 2 di Stranger Things, ripercorrendo i ricordi dal set. movieplayer.it

“Il mio primo bacio? Sul set di ‘Stranger Things’ ed è stato imbarazzante. Di sicuro non vuoi che accada davanti a tua mamma mentre è sul set”: così Sadie Sink - L'attrice di Max in Stranger Things racconta il momento imbarazzante del primo bacio sul set, davanti alle telecamere e alle mamme ... ilfattoquotidiano.it

Sadie Sink riflette sul finale di Stranger Things e lancia la sua teoria: per lei Eleven non ce l'ha fatta. Un epilogo più amaro, forse, ma anche più forte e definitivo - come un ultimo racconto per salutare l'infanzia. Alla fine, però, resta tutto nelle mani del pubblico. - facebook.com facebook

Sadie Sink negli anni, Max di Stranger Things dagli esordi ai giorni nostri #MTVCeleb #SadieSink #StrangerThings x.com

