Saccheggiato l' IC Sant’Alfonso - plesso Don Milani di Pagani | rubati pc e vandalizzati vari ambienti

Questa mattina, i dipendenti dell'I.C. Sant’Alfonso - plesso Don Milani di Pagani hanno scoperto che l’edificio è stato saccheggiato, con alcuni ambienti vandalizzati e diversi computer rubati. Si tratta di un episodio grave che mette in evidenza la vulnerabilità delle strutture scolastiche e l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza per tutelare il patrimonio e garantire un ambiente di apprendimento sicuro.

È vergognoso lo scempio di fronte a cui si sono trovati questa mattina i dipendenti del secondo circolo I.C. Sant'Alfonso - plesso Don Milani, proprio nel momento in cui i bambini sarebbero dovuti ritornare tra i banchi di scuola dopo le vacanze natalizie. Tutti i pc delle aule rubati, diverse.

