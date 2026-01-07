Sabato 10 gennaio l’Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X

Il 10 gennaio 2026 si svolge ad Arezzo la ventottesima cerimonia di Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X, segnando l’apertura dell’Anno Giostresco. L’evento comprende la Donazione dei Ceri in Cattedrale e uno spettacolo di Musici e Sbandieratori in piazza San Jacopo, a partire dalle 18. Si tratta di una tradizione che rappresenta un momento storico e culturale importante per la città.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Sabato 10 gennaio si apre l' Anno Giostresco 2026 con la ventottesima edizione della Cerimonia di Offerta dei Cer i al Beato Gregorio X con la Donazione dei Ceri in Cattedrale preceduta dallo spettacolo offerto da Musici e Sbandieratori in piazza San Jacopo a partire dalle 18.00. Al termine dell'esibizione, alle ore 18.25 il corteo, composto oltre che dal Gruppo Musici e dagli Sbandieratori anche dalle rappresentative dei quattro quartieri e di Signa Arretii, muoverà da piazza San Jacopo verso Palazzo Comunale lungo Corso Italia, Canto De' Bacci, via Cavour e via Cesalpino.

