Russia elicottero resta impigliato nei cavi di una funivia e precipita al suolo

Un incidente in Russia centrale ha coinvolto un elicottero, che si è impigliato nei cavi di una funivia, causando il suo precipitare al suolo. L’incidente, avvenuto nella regione di Perm, ha provocato la morte di due persone. Le autorità hanno diffuso un filmato che documenta l’evento, evidenziando la dinamica del coinvolgimento tra l’elicottero e le infrastrutture di trasporto.

Due persone sono morte in un incidente in elicottero nella regione di Perm, nella Russia centrale. L’ufficio del procuratore dei trasporti degli Urali ha diffuso il filmato dell’incidente, che mostra l’elicottero privato precipitare al suolo dopo aver urtato e ed essere rimasto impigliato nei cavi di una funivia. L’elicottero stava sorvolando il parco ricreativo di Ashatli nella regione di Perm e, sempre secondo l’ufficio del procuratore dei trasporti degli Urali, il pilota e il passeggero sono rimasti uccisi nell’impatto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, elicottero resta impigliato nei cavi di una funivia e precipita al suolo Leggi anche: Elicottero colpisce i cavi e si schianta nei campi: morto Marco Eusebio Pavan Leggi anche: Elicottero privato precipita nei campi: morto il pilota La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Un elicottero si schianta sugli Urali: due morti in #Russia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.