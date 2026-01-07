Rugby Bortolami riparte dalla Georgia | nuova sfida internazionale verso il Mondiale 2027

Marco Bortolami riparte dalla Georgia, dove entrerà nello staff tecnico della nazionale. L’ex allenatore del Benetton affronterà questa nuova sfida internazionale con l’obiettivo di contribuire alla crescita della squadra in vista del Mondiale 2027. Dopo l’esperienza in Italia e Inghilterra, questa scelta rappresenta un passo importante nel percorso professionale di Bortolami nel mondo del rugby.

Il rugby non concede lunghi tempi di attesa, soprattutto a chi ha ancora molto da dare. Marco Bortolami è pronto a rimettersi in gioco e lo farà lontano dall’Italia e dall’Inghilterra: secondo quanto riferito da RugbyPass, l’ex allenatore del Benetton entrerà nello staff tecnico della Georgia, nazionale in piena fase di ricostruzione dopo l’addio a Richard Cockerill. Per il tecnico padovano il 2025 è stato un anno di svolta improvvisa. Archiviata l’esperienza a Treviso, Bortolami aveva accettato la proposta dei Sale Sharks con un progetto a lungo termine che, però, si è interrotto bruscamente già a dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

Rugby, Bortolami riparte dalla Georgia: nuova sfida internazionale verso il Mondiale 2027 - Il rugby non concede lunghi tempi di attesa, soprattutto a chi ha ancora molto da dare. oasport.it

Rugby, coach Bortolami lascia la Benetton a fine stagione - Benetton Rugby ed il capo allenatore Marco Bortolami comunicano "di aver deciso di interrompere anticipatamente il contratto che legava le parti sino al 30 giugno 2026. sportmediaset.mediaset.it

Il Benetton e Bortolami ai saluti a fine stagione. Zatta: «Contributo importante per la crescita del club». Il coach: «Raggiunti traguardi importanti» - TREVISO Le strade di Benetton Rugby e il capo allenatore Marco Bortolami si divideranno a fine stagione. ilgazzettino.it

