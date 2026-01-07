Rubio viceré di Caracas e oltre | il web impazzisce per il segretario di Stato Usa che ha portato Maduro dietro le sbarre

Rubio, viceré di Caracas e oltre, sta attirando molta attenzione sul web grazie al suo ruolo di segretario di Stato Usa e alle sue azioni contro Maduro. La sua figura suscita interesse e discussioni, richiamando anche citazioni dalla cultura pop come quella di Frank Underwood in House of Cards. In questo contesto, si analizzano le dinamiche politiche e le strategie di un personaggio che si distingue nel panorama internazionale.

