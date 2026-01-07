Rubio viceré di Caracas e oltre | il web impazzisce per il segretario di Stato Usa che ha portato Maduro dietro le sbarre
Rubio, viceré di Caracas e oltre, sta attirando molta attenzione sul web grazie al suo ruolo di segretario di Stato Usa e alle sue azioni contro Maduro. La sua figura suscita interesse e discussioni, richiamando anche citazioni dalla cultura pop come quella di Frank Underwood in House of Cards. In questo contesto, si analizzano le dinamiche politiche e le strategie di un personaggio che si distingue nel panorama internazionale.
«Ci sono due tipi di vicepresidenti, gli zerbini e i matador: secondo voi quale voglio essere?». Frank Underwood lo dice nella celebre serie House of Cards. Oggi quella battuta potrebbe stare, scambiando i ruoli, sulla bocca di Marco Rubio. Per mesi il segretario di Stato americano è parso lo zerbino: molte deleghe, scarsa influenza, lontano dal centro delle decisioni. Poi ha scelto di muoversi da matador. La cattura di Nicolás Maduro, trascinato a New York come un trofeo di guerra, non racconta soltanto la fine di un regime: segna anche la metamorfosi di Rubio da comprimario a perno della nuova politica di potenza Usa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
