Rubio esclude l' invasione della Groenlandia e vola a Copenaghen per gettare le basi di una trattativa

Rubio ha escluso un'invasione della Groenlandia e si è recato a Copenaghen per avviare negoziati ufficiali. Donald Trump sta considerando l'acquisto della regione, mantenendo aperta la possibilità di un intervento militare, sebbene questa opzione sembri meno probabile. La Casa Bianca cerca di ridimensionare le tensioni e di avviare un dialogo più pacato, nel contesto delle complesse questioni geopolitiche attuali.

Donald Trump sta valutando "seriamente" l'acquisizione della Groenlandia. Pur non chiudendo del tutto la porta a un'operazione militare, che per il commander-in-chief resta sempre «un'opzione», la Casa Bianca ammorbidisce i toni, probabilmente per placare la dura reazione in casa e all'estero nel pieno della crisi venezuelana. Con la Francia che ha annunciato di essere al lavoro con i suoi.

