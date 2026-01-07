Rubati i cimeli di Jules Bianchi l’appello disperato del padre | È un dolore enorme aiutateci a trovarli

Il padre di Jules Bianchi ha lanciato un appello per il furto di alcuni cimeli legati alla carriera del figlio, scomparso nel 2015 in Giappone. Tra gli oggetti rubati, kart e telai di grande valore emotivo. La famiglia chiede aiuto per ritrovarli, sottolineando il dolore causato da questo gesto. Un momento difficile in cui l’attenzione si rivolge alla ricerca di questi ricordi preziosi.

Il padre di Jules Bianchi ha denunciato il furto di kart e telai legati alla carriera del figlio scomparso nel 2015 in Giappone: oggetti dal valore soprattutto affettivo che sono stati rubati. Attraverso i social è stato lanciato un appello alla comunità del motorsport per aiutare a ritrovarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rubati i kart di Jules Bianchi: dolore del padre e l'appello.

