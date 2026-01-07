Ruba profumi e decine di carte dei Pokemon

Un uomo di 46 anni di Bastia Umbra è stato arrestato dalle forze dell'ordine per aver sottratto decine di carte Pokémon e alcuni profumi in un negozio durante il periodo natalizio. L'intervento della polizia ha evitato il compimento del furto, portando all'arresto e alla conseguente imputazione per furto aggravato.

Bastia Umbra (Perugia), 7 gennaio 2026 – Nei giorni di Natale un italiano di 46 anni ha sottratto decine di carte Pokemon in un negozio di Bastia Umbra ma è stato bloccato dalla polizia e accusato di furto aggravato. Gli agenti del commissariato di Assisi sono intervenuti dopo che il personale addetto alla sicurezza avrebbe notato l'uomo occultare alcuni prodotti di profumeria e confezioni di carte da gioco all'interno degli indumenti, eludendo i sistemi di prevenzione di antitaccheggio. Dopo aver oltrepassato le casse senza pagare, è stato fermato all'uscita. La refurtiva del valore complessivo di euro 365 è stata recuperata dalla polizia e restituita al titolare dell'esercizio commerciale.

