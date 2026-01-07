Amir Rrahmani sta per rinnovare il suo contratto con il Napoli, con un accordo che prevede un salario di circa 4 milioni di euro all’anno. La firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, consolidando la sua presenza in squadra. Nonostante l’interesse di alcuni club esteri, il difensore kosovaro ha scelto di rimanere in azzurro, proseguendo il percorso con il club partenopeo.

Amir Rrahmani rinnoverà il suo contratto con il Napoli, è questione di giorni ormai. Il difensore kosovaro era stato cercato da alcuni club esteri. Domenica ha segnato contro la Lazio il suo primo gol in questa stagione; per Antonio Conte, è uno degli insostituibili del suo Napoli. Arrivato a gennaio 2020 in maglia azzurra, nel 2023 aveva già firmato un rinnovo di contratto fino al 2027. Il rinnovo di Rrahmani. Scrive Nicolò Schira su X: Amir Rrahmani rinnoverà il suo contratto con il Napoli nei prossimi giorni. Sono stati concordati i termini per un nuovo contratto con uno stipendio di 3,8 milioni all’anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rrahmani rinnoverà col Napoli per quasi 4 milioni l’anno

Leggi anche: Napoli, McTominay mezzala è la formula scudetto. Col Como tornano Rrahmani e Neres

Leggi anche: Napoli, il rientro di Rrahmani è rimandato al match infrasettimanale col Lecce (CorSport)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rrahmani rinnoverà col Napoli per quasi 4 milioni l’anno - Il difensore kosovaro era stato cercato da alcuni club esteri. ilnapolista.it