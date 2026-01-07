Rotatoria Via delle Calabrie Santoro Lega | Urge nuova segnaletica da mesi si rischia il morto

Da mesi, all’incrocio vicino a Leroy Merlin sulla rotatoria di Via delle Calabrie a Santoro, si registrano frequenti incidenti. La mancanza di adeguata segnaletica mette in pericolo gli automobilisti e i pedoni, generando preoccupazione tra residenti e rappresentanti locali. La situazione rimane irrisolta, nonostante gli appelli per intervenire e migliorare la sicurezza stradale in questa zona.

Sarà possibile seguire lo spettacolo del Capodanno Rai da due maxi schermi installati in: Piazza Dogana Giovino (Area parcheggio dopo la rotatoria di via Sant’Elena) - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.