Rotatoria Via delle Calabrie Santoro Lega | Urge nuova segnaletica da mesi si rischia il morto
Da mesi, all’incrocio vicino a Leroy Merlin sulla rotatoria di Via delle Calabrie a Santoro, si registrano frequenti incidenti. La mancanza di adeguata segnaletica mette in pericolo gli automobilisti e i pedoni, generando preoccupazione tra residenti e rappresentanti locali. La situazione rimane irrisolta, nonostante gli appelli per intervenire e migliorare la sicurezza stradale in questa zona.
“Ogni giorno si rischia il morto e ogni giorno c’è un nuovo appello per la sicurezza stradale. Da mesi all’altezza del Leroy Merlin si verificano incidenti e nonostante ciò tutto è fermo”. Lo denuncia il consigliere comunale della Lega di Salerno Dante Santoro che lancia un appello: “Urge una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
