Rosenior dallo Strasburgo al Chelsea ovvero c’è un calcio dei potenti e un calcio dei satelliti e conviene a entrambi

Il trasferimento di Liam Rosenior dallo Strasburgo al Chelsea ha suscitato discussioni, evidenziando le dinamiche tra grandi club e realtà più piccole. Questo caso mette in luce il fenomeno delle multiproprietà nel calcio, un tema sempre più attuale. Un'analisi che invita a riflettere sulle implicazioni di tali operazioni per il mercato e la competitività delle squadre.

Il salto di Liam Rosenior dallo Strasburgo al Chelsea, che ha fatto infuriare i francesi, accende la spia sul fenomeno delle multiproprietà nel calcio. Soprattutto per le sue implicazioni "macro", dal punto di vista politico e finanziario prima ancora che sportivo. Ci torna molto bene la Faz, in Germania. "Raramente – scrive il giornale tedesco – si è verificato un cambio di allenatore di questo tipo nel calcio europeo. Perché si potrebbe dire che Liam Rosenior abbia cambiato posto di lavoro ma non ha cambiato datore di lavoro". Il BlueCo Group, guidato dal miliardario statunitense Todd Boehly possiede sia lo Strasburgo che il Chelsea.

