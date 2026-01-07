ROSE IN CHAINS – COME UNA ROSA SENZA SPINE di Julie Soto | Recensione

Da nerdpool.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rose in Chains é un dark romance scritto da Julie Soto e ispirato alla sua Fan fiction Dramione, The Auction. In Italia é stato pubblicato da Newton Compton editori e tradotto dall’inglese da Tessa Bernardi. Trama. Quando il regno di Evermore viene conquistato dal nemico e lei viene catturata, Briony Rosewood si rende conto che il suo mondo è cambiato per sempre e che il luogo che chiamava casa non è più un rifugio sicuro. Dopo la vittoria delle forze del male, schiavitù, prigionia e morte sono il triste destino del suo popolo. Privata della magia e della libertà, Briony stessa viene scelta per essere venduta al miglior offerente e, in quanto principessa di Evermore, è il premio più ambito. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

rose in chains 8211 come una rosa senza spine di julie soto recensione

© Nerdpool.it - ROSE IN CHAINS – COME UNA ROSA SENZA SPINE di Julie Soto: Recensione

Leggi anche: ’Benito. Le rose e le spine’

Leggi anche: Recensione Amara Rose Villain – Radio Vega (After Dark)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.