Roma vertice a Trigoria | clima disteso e obiettivi condivisi
A Trigoria si è svolto un incontro tra le parti coinvolte, segnando un momento di confronto e chiarimento. Dopo recenti tensioni legate alle questioni di mercato, l'incontro ha permesso di condividere obiettivi e di stabilire una linea comune. Il clima è apparso disteso, con l’intento di proseguire con strategie più coordinate e orientate al futuro.
Segnali di distensione a Trigoria dopo le tensioni emerse nelle ultime ore sul tema mercato. Secondo quanto filtra, il confronto odierno è servito a riallineare tempi e strategie operative. Da Sky Sport arriva una precisazione netta: la riunione è stata dedicata alla pianificazione delle prossime mosse e la proprietà della Roma ha ribadito la piena condivisione degli obiettivi dell’allenatore, a partire dal rafforzamento della squadra nel rispetto dei vincoli del Fair Play Finanziario. Il punto più rilevante è il clima: l’incontro si è svolto in maniera molto buona e distesa, segnale di una volontà comune di proseguire sulla stessa linea, smussando le divergenze emerse nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
