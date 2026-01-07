A Trigoria si è svolto un incontro tra le parti coinvolte, segnando un momento di confronto e chiarimento. Dopo recenti tensioni legate alle questioni di mercato, l'incontro ha permesso di condividere obiettivi e di stabilire una linea comune. Il clima è apparso disteso, con l’intento di proseguire con strategie più coordinate e orientate al futuro.

Segnali di distensione a Trigoria dopo le tensioni emerse nelle ultime ore sul tema mercato. Secondo quanto filtra, il confronto odierno è servito a riallineare tempi e strategie operative. Da Sky Sport arriva una precisazione netta: la riunione è stata dedicata alla pianificazione delle prossime mosse e la proprietà della Roma ha ribadito la piena condivisione degli obiettivi dell’allenatore, a partire dal rafforzamento della squadra nel rispetto dei vincoli del Fair Play Finanziario. Il punto più rilevante è il clima: l’incontro si è svolto in maniera molto buona e distesa, segnale di una volontà comune di proseguire sulla stessa linea, smussando le divergenze emerse nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, vertice a Trigoria: clima disteso e obiettivi condivisi

Gasp, un silenzio che fa rumore: domani il vertice chiarificatore con Friedkin; Raspadori, trattativa in salita: a Roma cresce la tensione.

Gasperini rassicurato dai Friedkin: vertice positivo e clima sereno a Trigoria - Il tecnico piemontese ha avuto un incontro con Ryan Friedkin e Claudio Ranieri per ottenere chiarimenti ... msn.com

Riunione finita tra Friedkin e Gasperini: cosa filtra da Roma - Mentre Frederic Massara ha lasciato la Capitale per provare a sbloccare la trattativa Raspadori e le altre mosse in entrata e in uscita, a Trigoria dopo l’allenamento odierno c’è stata una riunione ... asromalive.it