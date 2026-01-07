Roma un femore umano è stato ritrovato vicino alla Laurentina

A Roma, il 6 gennaio, è stato rinvenuto un femore umano in un'area verde inattiva vicino alla via Laurentina, in via Celine. La scoperta, avvenuta durante un sopralluogo, è stata segnalata alle autorità competenti per approfondimenti e accertamenti. La polizia ha avviato le indagini per determinare l'origine e le circostanze del ritrovamento.

