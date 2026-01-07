Roma un femore umano è stato ritrovato vicino alla Laurentina
A Roma, il 6 gennaio, è stato rinvenuto un femore umano in un'area verde inattiva vicino alla via Laurentina, in via Celine. La scoperta, avvenuta durante un sopralluogo, è stata segnalata alle autorità competenti per approfondimenti e accertamenti. La polizia ha avviato le indagini per determinare l'origine e le circostanze del ritrovamento.
Macabra scoperta nella giornata del 6 gennaio a Roma. Un femore umano è stato rinvenuto in una zona verde incolta, vicino alla via Laurentina, più specificatamente in via Celine. A fare la scoperta sono stati due passanti che hanno notato l'osso affiorare dal terreno che, viste le piogge, era. 🔗 Leggi su Romatoday.it
