Roma | trovati cinque fori di proiettile nella sede Cgil di Primavalle indaga la Digos

Nella sede della Cgil di Primavalle, Roma, sono stati trovati cinque fori di proiettile. L’episodio è al centro delle indagini condotte dalla Digos, che sta accertando le cause e eventuali responsabilità. La scoperta si inserisce in un contesto di attenzione e approfondimento sulla sicurezza delle strutture sindacali. La situazione rimane sotto esame da parte delle autorità competenti.

Questa mattina, nella sede della Cgil situata nel quartiere di Primavalle, a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. A comunicare l'accaduto è stato lo stesso sindacato. Attualmente, la Digos della questura di Roma sta conducendo le indagini e provvederà a inviare una prima informativa alla Procura. Secondo le informazioni disponibili, la polizia ha rinvenuto sul luogo anche due ogive. "Questa mattina, alla riapertura della sede della Cgil ubicata nel quartiere di Primavalle, a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile: uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande – ha sottolineato la Cgil -.

