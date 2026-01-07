Roma torna a festeggiare la Lotteria Italia | primo premio da 5 milioni nella Capitale

Roma si prepara a celebrare l’edizione 2025 della Lotteria Italia, con il primo premio di 5 milioni di euro in palio nella Capitale. Il Lazio si conferma protagonista, con 306 premi distribuiti per oltre 22 milioni di euro, segnando un aumento delle vendite superiore al 10%. Un momento di attesa e di partecipazione per cittadini e visitatori, in un quadro di crescente interesse per questa tradizionale iniziativa natalizia.

Il Lazio domina l’edizione 2025: assegnati 306 premi per oltre 22 milioni di euro, boom di vendite oltre il 10%. Roma torna protagonista della Lotteria Italia. Il primo premio dell’edizione 2025, pari a 5 milioni di euro, è stato vinto nella Capitale grazie al biglietto serie T 270462, riportando il successo massimo nella città eterna dopo quattro anni. L’estrazione ha premiato in modo significativo anche altri territori, a partire ancora una volta dal Lazio. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato assegnato al biglietto serie E 334755, venduto a Ciampino, in provincia di Roma. Il terzo premio, da 2 milioni di euro, è andato invece a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, con il biglietto serie L 430243. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

