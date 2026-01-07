Roma sott' acqua l' Aniene è esondato | chiuse Tiburtina e Ardeatina

A causa delle intense precipitazioni, l’Aniene è esondato a Roma, provocando l’allagamento di alcune strade principali, tra cui Tiburtina e Ardeatina, che sono state temporaneamente chiuse. La città, colpita da un nuovo episodio di maltempo, si trova ad affrontare disagi dovuti a strade allagate e alberi caduti, in un contesto di condizioni meteorologiche avverse che richiedono attenzione e prudenza.

L'ennesima giornata di maltempo si è abbattuta sulla Capitale, alle prese con strade sommerse e alberi crollati in tutta la città. Quasi 300 gli interventi di soccorso eseguiti da vigili del fuoco, protezione civile e forze di polizia a fronte soprattutto dell'esondazione dell'Aniene e in particolare di un suo affluente, il Fosso di Pratolungo, straripato in più punti tra il Grande raccordo anulare e via di Tor Cervara. Con un'ordinanza sono state chiuse via Vannina, via Tivoli, via Compagna e un tratto di via di Tor Cervara. Critica la situazione su via Tiburtina, che è stata chiusa al traffico da via del Casale di San Basilio in direzione del Grande raccordo anulare.

