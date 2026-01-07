A Città Giardino, a Roma, i carabinieri della Compagnia di Montesacro hanno sequestrato 45 grammi di cocaina durante un'operazione di controllo territoriale. L'intervento ha portato all'arresto di tre persone e alla denuncia di altre quattro, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nel quartiere. L’attività rientra nelle iniziative di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Nel quartiere Città Giardino di Roma, sono stati sequestrati un totale di 45 grammi di cocaina. Questo è il risultato dell’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Montesacro, che hanno effettuato un servizio mirato al controllo del territorio. Nell’ambito di questa attività, sono state arrestate 3 persone e 4 individui sono stati denunciati alla Procura della Repubblica. In particolare, i carabinieri hanno arrestato un giovane cittadino egiziano di 18 anni, che è stato fermato per un controllo mentre si trovava a bordo di un’auto a noleggio. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di 17 involucri di cocaina, il cui peso complessivo ammontava a 17 grammi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sequestrati 45 grammi cocaina a Citta’ Giardino, 3 arresti e 4 denunce

Leggi anche: Roma. Giro di vite dei Carabinieri a Città Giardino. Sequestrati cocaina e un coltello da 30 cm. 3 persone arrestate e 4 denunciate

Leggi anche: Droga tra Lecce e San Foca, due arresti. Sequestrati 165 grammi di cocaina

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Roma, la droga viaggia a bordo di auto a noleggio; Rosignano, sorpreso in casa con 45 grammi di droga e 350 euro in contanti: 20enne arrestato; Nove chili di cocaina nella Punto: la droga in un finto serbatoio del gas. Sul mercato avrebbe fruttato 2 milioni di euro; Droga, maxi-retata dei Carabinieri a Roma.

Roma: sequestrati 45 grammi cocaina a Citta’ Giardino, 3 arresti e 4 denunce - Nel quartiere Città Giardino di Roma, sono stati sequestrati un totale di 45 grammi di cocaina. romadailynews.it

Roma, spacciatore 22enne arrestato a Trastevere: aveva in casa quattro chili di droga - Oltre allo stupefacente (hashish e cocaina), sequestrati 875 euro in contanti e due Rolex di provenienza sospetta ... msn.com