**Roma | Schlein ' intimidazione a Cgil di gravità inaudita urgente alzare la guardia' **

A Roma, il segretario del Partito Democratico, Schlein, ha condannato fermamente l’attacco armato contro la sede della Cgil a Primavalle, definendolo un gesto di gravità inaudita. Ha espresso solidarietà a Landini e Di Cola, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione e la vigilanza di fronte a episodi di intimidazione che minacciano il tessuto democratico e sociale.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Quanto accaduto a Primavalle è inaccettabile. Esplodere colpi di arma da fuoco contro la sede di un sindacato è un gesto di gravità inaudita: voglio esprimere solidarietà al segretario nazionale Cgil Maurizio Landini e al segretario romano Natale Di Cola. Ma di fronte a gesti simili è urgente anche alzare la guardia: i sindacati sono uno dei presìdi della democrazia a difesa dei diritti e della legalità, nessuna intimidazione ne depotenzierà il valore". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

A Roma il corteo della Cgil. Landini: "Sciopero contro Manovra? Non lo escludiamo" - La Cgil è scesa oggi in piazza a Roma per una manifestazione ribattezzata "Democrazia al lavoro". tg24.sky.it

