Roma ritrovato un femore umano vicino alla Laurentina | indagini in corso per risalire all’identità

A Roma, nei pressi di via Celine, vicino alla Laurentina, è stato ritrovato un femore umano in un’area verde incolta. Le autorità stanno conducendo indagini per identificare la persona e chiarire le circostanze del rinvenimento. La scoperta si inserisce in un quadro di approfondimenti in corso nel quadrante sud della città.

Macabra scoperta nel quadrante sud della Capitale, dove un femore umano è stato rinvenuto in un’area verde incolta nei pressi di via Laurentina, in particolare in via Celine. Il ritrovamento è avvenuto nella giornata del 6 gennaio, quando due passanti hanno notato l’osso affiorare dal terreno reso instabile dalle piogge e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona scoscesa e a rischio cedimenti, insieme agli agenti della polizia di Stato e alla polizia scientifica. L’area è stata delimitata per consentire i rilievi e preservare eventuali tracce utili alle indagini, mentre il femore è stato repertato e trasferito in laboratorio per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

