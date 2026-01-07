Roma Primavera ai quarti | Monza battuto 2-0

La Roma Primavera si qualifica ai quarti di finale della Coppa Italia Primavera, battendo il Monza per 2-0 negli ottavi. Dopo la sconfitta contro il Milan in campionato, la squadra di Federico Guidi dimostra carattere e determinazione, portando a casa una vittoria significativa che apre la strada alle fasi successive della competizione.

La Roma Primavera reagisce subito e vola ai quarti. Dopo il ko in campionato con il Milan, la squadra di Federico Guidi batte 2-0 il Monza Primavera negli ottavi di Coppa Italia Primavera. Decide una doppietta di Scacchi, a segno al 38’ e al 54’. Gara indirizzata nel primo tempo e controllata nella ripresa, con la Roma più volte vicina al tris. Al triplice fischio è festa giallorossa: passaggio del turno meritato. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera ai quarti: Monza battuto 2-0 Leggi anche: Coppa Italia, Napoli ai quarti di finale: battuto il Cagliari 10-9 ai rigori Leggi anche: Roma travolgente all’Olimpico: Genoa battuto 3-1, giallorossi quarti in classifica Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. SETTORE GIOVANILE: I RISULTATI DEL WEEKEND; La Primavera torna a vincere a Monza dopo più d’un mese; Primavera 1, la classifica marcatori: Mikolajewski allunga in testa, Tosku resta secondo; Coppa Italia Primavera - Il programma degli ottavi: la Roma ospita il Monza. Doppio Scacchi e Monza ko: Roma Primavera ai quarti di Coppa Italia - Della Rocca e Cama aiutano il numero 21 con un assist a testa, c'è il Parma nel prossimo turno ... ilromanista.eu

LIVE - Primavera, Roma-Monza 2-0: Scacchi decide con una doppietta - Un gol per tempo del numero 21 consegna il successo: la prossima è ai quarti col Parma ... ilromanista.eu

Scacchi, ritorno di fuoco. La sua doppietta stende il Monza e porta la Roma ai quarti - L'ultima titolarità risaliva addirittura al 13 settembre, la sfida più recente che lo ha visto in campo, invece, era del 22 novembre, giorno in cui collezionò appena 9 minuti. gazzettaregionale.it

