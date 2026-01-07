Roma | Pd solidarieta’ a Cgil colpi proiettili contro sede Primavalle segnale inquietante

Il Partito Democratico di Roma ha espresso solidarietà alla Cgil dopo l’attacco alla sede di Primavalle, dove sono stati trovati cinque fori di proiettile. Un episodio che rappresenta un segnale preoccupante e richiede attenzione e rispetto delle istituzioni. La gravità dell’atto sottolinea l’importanza di mantenere un dialogo civile e di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e di confronto.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico all'interno del Campidoglio ha rilasciato una nota in cui si afferma: "È un gesto di estrema gravità e inquietudine quello che ha colpito, durante la notte, la sede della Cgil situata nel quartiere di Primavalle, dove sono stati scoperti cinque fori di proiettile sulle vetrate e sulle serrande. Si tratta di un atto sconcertante che aggredisce un'organizzazione sindacale che da sempre rappresenta un baluardo di legalità, democrazia e difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché un importante punto di riferimento sociale per l'intera comunità locale.

