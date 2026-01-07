Roma l’ora di Raspadori | Massara accelera decisione imminente
A Roma, l’attenzione è concentrata sul futuro di Giacomo Raspadori, con il club che accelera nelle trattative. Dopo la vittoria in campionato, i riflettori sono puntati sul mercato e sulla possibile prossima destinazione dell’attaccante. Massara lavora per definire la decisione, che potrebbe arrivare a breve. Intanto, il silenzio di Lecce si trasforma in un sottofondo discreto nel contesto di un mercato in fermento.
Il silenzio di Lecce non è rimasto sospeso nell’aria. Alla Roma, il giorno dopo la vittoria, il rumore lo sta facendo il mercato. E soprattutto una trattativa che sta diventando il vero spartiacque di questa sessione invernale: Giacomo Raspadori. Non è solo un nome sulla lista. È il simbolo di una scelta, tecnica prima ancora che economica, che la dirigenza giallorossa è chiamata a fare in fretta. Il messaggio di Gian Piero Gasperini, affidato al silenzio stampa del Via del Mare, ha accelerato tutto. La Roma accelera, Massara si muove. A Trigoria il tema è chiaro: sbloccare l’attacco. Ma mentre la proprietà e lo staff tecnico si confrontano, Frederic Massara non è fisicamente al tavolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma, non solo Zirkzee e Raspadori: Massara segue Giovane
Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee e Raspadori: Massara è scatenato. Le ultime
Roma, segnali negativi per Raspadori. Massara chiarissimo su lui e Zirkzee: le parole del ds - La Roma continua a spingere per rinforzare l’attacco, ma le piste Raspadori e Zirkzee si sono un po’ complicate e i tempi si stanno allungando, per il disappunto tutt’altro che celato da Gian Piero ... calciomercato.it
Calciomercato Roma, Zirkzee e Raspadori: il doppio annuncio di Massara! - A meno di un'ora di distanza dal fischio d'inizio di Lecce- fantamaster.it
Roma, il direttore sportivo Frederic Massara ha parlato così di Raspadori e Zirkzee prima del match contro il Lecce. Le sue parole - Roma, il direttore sportivo Frederic Massara ha parlato così di Raspadori e Zirkzee prima del match contro il Lecce. calcionews24.com
Calciomercato Roma, Raspadori resta il nodo centrale Il mercato offensivo della Roma continua a tenere banco e il nome di Raspadori resta al centro delle strategie giallorosse. Dopo il silenzio stampa di Gasperini nel post Lecce-Roma, il segnale è stato ch - facebook.com facebook
Roma, Massara: "La situazione di Raspadori si svilupperà a breve". VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.