A Roma, l’attenzione è concentrata sul futuro di Giacomo Raspadori, con il club che accelera nelle trattative. Dopo la vittoria in campionato, i riflettori sono puntati sul mercato e sulla possibile prossima destinazione dell’attaccante. Massara lavora per definire la decisione, che potrebbe arrivare a breve. Intanto, il silenzio di Lecce si trasforma in un sottofondo discreto nel contesto di un mercato in fermento.

Il silenzio di Lecce non è rimasto sospeso nell’aria. Alla Roma, il giorno dopo la vittoria, il rumore lo sta facendo il mercato. E soprattutto una trattativa che sta diventando il vero spartiacque di questa sessione invernale: Giacomo Raspadori. Non è solo un nome sulla lista. È il simbolo di una scelta, tecnica prima ancora che economica, che la dirigenza giallorossa è chiamata a fare in fretta. Il messaggio di Gian Piero Gasperini, affidato al silenzio stampa del Via del Mare, ha accelerato tutto. La Roma accelera, Massara si muove. A Trigoria il tema è chiaro: sbloccare l’attacco. Ma mentre la proprietà e lo staff tecnico si confrontano, Frederic Massara non è fisicamente al tavolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, l'ora di Raspadori: Massara accelera, decisione imminente

