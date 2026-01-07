Roma si prepara a una settimana cruciale, con l’attenzione rivolta al reparto offensivo. Nonostante la vittoria sul campo contro il Lecce, il tema principale rimane l’attacco, che continua a essere al centro delle discussioni. La sfida tra le esigenze di squadra e le scelte tecniche si fa più intensa, aprendo scenari importanti per il futuro della Roma e delle sue strategie di gioco.

Il silenzio di Lecce non è rimasto sospeso nell’aria. Ha prodotto effetti. Perché mentre la Roma vince sul campo, fuori dal campo il tema resta uno solo: l’attacco. Ed è lì che la dirigenza giallorossa sta concentrando energie e tempo, con la consapevolezza che questa finestra di gennaio non può essere attraversata senza una scelta netta. Il nome che continua a tornare, giorno dopo giorno, è quello di Giacomo Raspadori. Un dossier che non si è mai raffreddato e che ora entra nella sua fase decisiva. Raspadori al centro, la Roma stringe i tempi. A Trigoria la linea è chiara: arrivare a una risposta definitiva entro pochi giorni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’attacco resta il nodo: Raspadori verso la settimana decisiva

