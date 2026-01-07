Roma l’Aniene rientra nell’alveo | riaperta la Tiburtina dopo l’emergenza maltempo

Dopo le recenti ondate di maltempo, l’Aniene ha ritornato al suo corso normale, consentendo la riapertura di via Tiburtina a Roma. La piena del fiume, che aveva causato temporanei disagi, si è attenuata, permettendo la ripresa delle attività e la normalizzazione del traffico. La situazione è sotto controllo, e le autorità monitorano ancora eventuali sviluppi legati alle condizioni meteorologiche.

La piena dell’ Aniene è passata e, dopo ore di forte apprensione, via Tiburtina è stata riaperta al traffico. Il livello del fiume si è progressivamente abbassato nella mattinata del 7 gennaio, consentendo la conclusione delle operazioni di bonifica nel tratto compreso tra via Tor Cervara e il Grande Raccordo Anulare, una delle zone più colpite dall’ondata di maltempo che ha interessato Roma Est e parte della provincia. «Sono state ore di apprensione e di duro lavoro», ha spiegato Massimiliano Umberti, sottolineando l’impegno delle squadre intervenute senza sosta per ripristinare la viabilità principale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, l’Aniene rientra nell’alveo: riaperta la Tiburtina dopo l’emergenza maltempo Leggi anche: Maltempo: oltre cento interventi a Roma, chiusa via Tiburtina dopo esondazione fiume Aniene Leggi anche: Maltempo a Roma, esondato l’Aniene, auto rovesciate, alberi crollati e Tiburtina allagata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Maltempo a Roma, Tevere e Aniene esondano: cittadini ignorano divieti e scattano selfie Link nei commenti - facebook.com facebook Maltempo a Roma, Tevere e Aniene esondano: cittadini ignorano divieti e scattano selfie x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.