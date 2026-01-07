Roma la cittadinanza contro la minaccia di sgombero dello spazio Spin Time | Così si alimenta la marginalità

A Roma cresce la mobilitazione contro lo sgombero dello spazio Spin Time, simbolo di inclusione sociale. Numerosi cittadini, professionisti e rappresentanti delle istituzioni si sono uniti in appelli pubblici, evidenziando come interventi di questo tipo possano alimentare la marginalità e compromettere il tessuto sociale della città. La vicenda richiama l’attenzione sulla tutela degli spazi di aggregazione e sulla necessità di soluzioni condivise.

Contro il rischio di sgombero di Spin Time, a Roma, si muove una parte sempre più ampia della città. Attori, registi, scrittori, giornalisti, associazioni, realtà della società civile e rappresentanti politici hanno rilanciato in questi giorni appelli pubblici contro l’ipotesi di un intervento del Viminale, tornata d’attualità dopo le parole pronunciate del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a seguito dello sgombero dell’ Askatasuna a Torino. Il tema sarà ora al centro di un’assemblea pubblica in programma il 10 gennaio, che si preannuncia molto partecipata. Un appuntamento che, nelle intenzioni degli abitanti e delle realtà che animano lo spazio di via Santa Croce in Gerusalemme, vuole trasformare l’ondata di solidarietà in un percorso organizzato capace di scongiurare lo sgombero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, la cittadinanza contro la minaccia di sgombero dello spazio Spin Time: “Così si alimenta la marginalità” Leggi anche: Soccorso rosso: la sinistra scende in campo per evitare lo sgombero degli abusivi dello Spin Time Leggi anche: Da Bellocchio a Garrone e Moretti, gli intellettuali firmano una petizione contro lo sgombero di Spin Time Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. «Spin Time» a rischio sgombero: la petizione per salvare l'edificio-comunità firmata da Bellocchio, Elio Germano, Fabi e molti altri; Venezuela: Roma si mobilita contro l'attacco di Trump. “Spin Time a Roma non è un centro sociale occupato… È un’idea di umanità”. La petizione contro lo sgombero - Spin Time è molto più di un edificio, è un'idea di umanità, di convivenza e di cittadinanza attiva, come concepito nell'art. blitzquotidiano.it

Roma, blitz interforze dopo minaccia via social con un fucile al sindaco Gualtieri - Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. tg24.sky.it

Mo: Gasparri, 'denuncia contro teppisti centri sociali che mi hanno rivolto minacce' - "Sto preparando una denuncia nei confronti dei teppisti dei centri sociali che ieri hanno inscenato una manifestazione durante la quale, presso la sede del mio movimento ... iltempo.it

Attivazione Area Pedonale Urbana – Piazza Roma Si informa la cittadinanza che, a partire dal 4 gennaio 2026 e fino al 31 maggio 2026, in Piazza Roma sarà riattivata l’Area Pedonale Urbana (A.P.U.). Il transito dei veicoli non sarà consentito nelle dom - facebook.com facebook

Qualità dell'aria. Informazione alla cittadinanza Ieri, domenica 14/12, rilevati livelli critici di PM10, con superamenti previsti dalla normativa, nelle stazioni di Preneste e Tiburtina. Adottati provvedimenti di prevenzione inquinamento. Info: ow.ly/lcIV50XJz x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.