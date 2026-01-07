Roma Koné costretto agli straordinari a centrocampo

La Roma ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Lecce, con un risultato di 2-0. La partita si è giocata nel rispetto delle regole e senza eccessivi rischi, evidenziando un buon equilibrio tra le due squadre. La prestazione dei giallorossi si è dimostrata solida e concreta, confermando la volontà di proseguire il percorso positivo in campionato.

La Roma si regala una dolce Epifania ed espugna il Via del Mare con una vittoria per 2-0 contro il Lecce e una prestazione convincente. Tra le buone prospettive della squadra e il pessimismo di un mercato che non vuole saperne di decollare, la stagione sta entrando definitivamente nel vivo, con ancora 6 partite da disputare per i giallorossi entro la fine di gennaio: dalla prossima di campionato contro il Sassuolo alla trasferta di Europa League del 29 contro il Panathinaikos. La coperta per la rosa della Roma non è lunghissima e soprattutto a centrocampo l'assenza di ricambi sta iniziando a farsi sentire.

