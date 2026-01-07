Roma il mercato apre una frattura | vertice decisivo a Trigoria

Roma, il mercato apre una nuova fase per la società giallorossa. Il vertice tenutosi a Trigoria rappresenta un momento di riflessione importante, evidenziando una crescente distanza nei metodi e nelle strategie adottate negli ultimi mesi. Un confronto che, al di là delle apparenze, segna un punto di svolta nella gestione del club e nelle prospettive future.

La Roma vive una giornata che dice molto più di quanto sembri. Il vertice andato in scena a Trigoria non nasce da una trattativa specifica né da un nome in agenda, ma da una frattura di metodo che negli ultimi mesi si è allargata fino a diventare visibile. Da una parte le richieste tecniche, dall’altra i tempi e i vincoli del club. In mezzo, una squadra che chiede chiarezza. Attorno al tavolo, fisico e virtuale, si sono ritrovati Ryan Friedkin in presenza, Dan Friedkin collegato dagli Stati Uniti, Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri e un Frederic Massara operativo da Milano. Un quadro completo, come quando la situazione non può più essere rimandata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

