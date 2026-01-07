Roma il mercato apre una crepa | oggi il vertice per riallineare le strategie

Oggi a Trigoria si tiene un incontro importante per rivedere le strategie del club, andando oltre le questioni di mercato. La riunione mira a chiarire tempi e priorità, rispondendo alle recenti tensioni e alla distanza che si è creata tra le parti. Un momento di confronto necessario per definire il percorso futuro e ristabilire un equilibrio interno.

A Trigoria non si parla solo di mercato. Si parla di tempi, di priorità e di una distanza che negli ultimi giorni è diventata visibile anche all’esterno. La Roma vince, resta agganciata alla zona Champions, ma dietro le quinte il clima è tutt’altro che disteso. Ed è in questo contesto che va letto il vertice previsto oggi, destinato a chiarire una frattura che non riguarda i nomi, ma il metodo. Un confronto inevitabile dopo settimane di silenzio. Il silenzio di Gian Piero Gasperini dopo Lecce non è stato casuale. È stato una presa di posizione. L’allenatore aveva chiesto di arrivare a gennaio con una parte del lavoro già fatta: rinforzi definiti, trattative avviate, margini ridotti di improvvisazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il mercato apre una crepa: oggi il vertice per riallineare le strategie Leggi anche: Garlasco, il giudice Vitelli apre una crepa sulla condanna di Stasi: “Troppe incertezze” Leggi anche: Il Natale arriva a Roma: il grande mercato agroalimentare apre le sue porte ai cittadini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Zirkzee, addio Amorim e mercato: cosa può succedere ora. Roma, Leggo apre oggi: "Gasp, turnover e mercato per risollevare la squadra" - "Gasp, turnover e mercato per risollevare la squadra": titola così questa mattina Leggo, per quanto riguarda la prima pagina. tuttomercatoweb.com Calciomercato Roma, Oosterwolde nome caldo per la difesa Il mercato della Roma entra in una fase di valutazioni approfondite e uno dei nomi che sta prendendo sempre più quota è quello di Jayden Oosterwolde. Nel summit in programma oggi a Trigoria - facebook.com facebook Tensione mercato #Roma diretta: incontro tra #Gasperini e #Friedkin, aggiornamenti e trattative LIVE x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.