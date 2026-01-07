Roma il mercato apre una crepa | oggi il vertice per riallineare le strategie

Da sololaroma.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Trigoria si tiene un incontro importante per rivedere le strategie del club, andando oltre le questioni di mercato. La riunione mira a chiarire tempi e priorità, rispondendo alle recenti tensioni e alla distanza che si è creata tra le parti. Un momento di confronto necessario per definire il percorso futuro e ristabilire un equilibrio interno.

A Trigoria non si parla solo di mercato. Si parla di tempi, di priorità e di una distanza che negli ultimi giorni è diventata visibile anche all’esterno. La Roma vince, resta agganciata alla zona Champions, ma dietro le quinte il clima è tutt’altro che disteso. Ed è in questo contesto che va letto il vertice previsto oggi, destinato a chiarire una frattura che non riguarda i nomi, ma il metodo. Un confronto inevitabile dopo settimane di silenzio. Il silenzio di Gian Piero Gasperini dopo Lecce non è stato casuale. È stato una presa di posizione. L’allenatore aveva chiesto di arrivare a gennaio con una parte del lavoro già fatta: rinforzi definiti, trattative avviate, margini ridotti di improvvisazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma il mercato apre una crepa oggi il vertice per riallineare le strategie

© Sololaroma.it - Roma, il mercato apre una crepa: oggi il vertice per riallineare le strategie

Leggi anche: Garlasco, il giudice Vitelli apre una crepa sulla condanna di Stasi: “Troppe incertezze”

Leggi anche: Il Natale arriva a Roma: il grande mercato agroalimentare apre le sue porte ai cittadini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Zirkzee, addio Amorim e mercato: cosa può succedere ora.

Roma, Leggo apre oggi: "Gasp, turnover e mercato per risollevare la squadra" - "Gasp, turnover e mercato per risollevare la squadra": titola così questa mattina Leggo, per quanto riguarda la prima pagina. tuttomercatoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.