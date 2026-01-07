Roma | Gualtieri contro Cgil vile intimidazione solidarieta’ a Landini e Di Cola

Il gesto violento contro la sede della Cgil a Primavalle rappresenta un episodio di grave preoccupazione. Il sindaco Gualtieri condanna l’attacco, esprimendo solidarietà a Landini e Di Cola. Un’attività di intimidazione che richiede attenzione e fermezza, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela della democrazia e dei diritti fondamentali.

I proiettili sparati contro la sede della Cgil situata a Primavalle “costituiscono un evento di una gravità e di un inquietante allerta senza precedenti. Attaccare un’organizzazione sindacale significa colpire uno dei pilastri fondamentali della vita democratica e civile della città di Roma”. Questa la dichiarazione rilasciata in una nota ufficiale dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Desidero esprimere la mia piena solidarietà al segretario nazionale Maurizio Landini e al segretario romano Natale Di Cola per la vile intimidazione che hanno subito – continua Gualtieri – Roma è una città che rifiuta categoricamente ogni forma di violenza politica, sia essa diretta contro sedi di partito, sindacati o associazioni, sia quando si manifesta attraverso aggressioni in strada, come è accaduto nella notte in via Tuscolana ai danni di alcuni militanti di Gioventù Nazionale mentre affiggevano manifesti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

