Roma fori di proiettile nella sede Cgil di Primavalle | indaga la Digos

La sede della Cgil a Primavalle, Roma, presenta cinque fori di proiettile su vetrate e serrande, segnalati dalla stessa organizzazione sindacale. La Digos ha avviato le indagini per approfondire quanto accaduto. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulla sicurezza delle strutture sindacali nella capitale.

La Cgil di Roma e del Lazio denuncia cinque fori di proiettile sulle vetrate e sulle serrande della sede del sindacato nel quartiere di Primavalle nella Capitale. “Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede. Abbiamo immediatamente chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti, affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e nessun altro locale limitrofo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

