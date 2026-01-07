Roma Dovbyk in dubbio per il Sassuolo | l’esito degli esami strumentali
Dovbyk è in dubbio per la partita contro il Sassuolo, dopo aver sostenuto esami strumentali. La Roma, che ha recentemente battuto il Lecce 2-0 con i gol di Ferguson e Dovbyk, valuta le condizioni del centravanti ucraino. L’esito degli esami sarà determinante per la sua presenza in campo nella prossima sfida di campionato.
Il 2-0 con cui la Roma ha battuto il Lecce è stato firmato da entrambi i centravanti, con Ferguson e Dovbyk che hanno deciso il match con un gol per tempo. Dopo tante critiche e tante prestazioni opache, i due sono stati finalmente decisivi ai fini del risultato, trovando la via della rete. Proprio l’attaccante ucraino è entrato in campo nel corso della ripresa al posto dell’irlandese, ma dopo il gol realizzato è dovuto uscire a causa di un problema muscolare, per il quale nella giornata di oggi si è sottoposto ad esami strumentali. Lieve lesione alla coscia sinistra. L’ex Girona era da poco tornato a disposizione dopo l’infortunio che lo aveva tenuto ai box per diverse settimane ed ora rischia un nuovo periodo di stop. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
