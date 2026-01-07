Roma | Cgil rinvenuti cinque fori di proiettile nella sede di Primavalle sporta denuncia

Questa mattina, la sede della Cgil a Primavalle, Roma, è stata oggetto di un episodio inquietante. Durante la riapertura, sono stati trovati cinque fori di proiettile, uno in ciascuna delle vetrate e delle serrande. La direzione ha sporto denuncia alle autorità competenti, che stanno avviando le indagini per chiarire quanto accaduto.

Questa mattina, al momento della riapertura della sede della Cgil situata nel quartiere di Primavalle, a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile: uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande. È quanto si evince da una comunicazione ufficiale della Cgil di Roma e del Lazio, nonché della Cgil Roma Nord Civitavecchia Viterbo. "Abbiamo immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e abbiamo sporto denuncia, mettendoci a completa disposizione degli inquirenti, affinché vengano identificati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e non ha interessato alcun altro locale adiacente – prosegue la nota -.

