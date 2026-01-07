Roma Cgil | Cinque fori di proiettile contro la sede di Primavalle
Nella giornata di oggi, alla riapertura della sede della Cgil nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati trovati cinque fori di proiettile. L’episodio evidenzia un grave atto di vandalismo che interessa un importante punto di riferimento del sindacato. La direzione ha condannato l’accaduto e ha avviato le verifiche del caso, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza delle sedi e delle persone che vi operano.
(Adnkronos) – "Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede. Abbiamo immediatamente chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti, affinché vengano individuati al più presto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
