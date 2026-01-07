Roma Cgil | Cinque fori di proiettile contro la sede di Primavalle

Da periodicodaily.com 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, alla riapertura della sede della Cgil nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati trovati cinque fori di proiettile. L’episodio evidenzia un grave atto di vandalismo che interessa un importante punto di riferimento del sindacato. La direzione ha condannato l’accaduto e ha avviato le verifiche del caso, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza delle sedi e delle persone che vi operano.

(Adnkronos) – "Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede. Abbiamo immediatamente chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti, affinché vengano individuati al più presto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Colpi di arma da fuoco contro la sede della Cgil di Primavalle a Roma: “Trovati cinque fori”

Leggi anche: Debiti di droga, torture e la bomba carta a Primavalle: undici arresti a Roma tra cui cinque minori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cgil, nella sede di Primavalle a Roma 5 fori di proiettile.

roma cgil cinque foriRoma, fori di proiettile nella sede Cgil Primavalle. Aggrediti militanti di Gioventù nazionale - Cinque fori di proiettile, uno per ciascuna vetrata e serranda, scoperti il 7 gennaio alla riapertura della sede della Cgil nel quartiere Primavalle, a Roma. italiaoggi.it

roma cgil cinque foriRoma, colpi d’arma da fuoco contro la sede Cgil di Primavalle - Cinque fori di proiettile sono stati trovati questa mattina alla riapertura sulle vetrate. rainews.it

roma cgil cinque foriLa Cgil: "Nella sede di Primavalle a Roma 5 fori di proiettile" - "Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.