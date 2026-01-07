Roma Cgil | Cinque fori di proiettile contro la sede di Primavalle

Nella giornata di oggi, alla riapertura della sede della Cgil nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati trovati cinque fori di proiettile. L’episodio evidenzia un grave atto di vandalismo che interessa un importante punto di riferimento del sindacato. La direzione ha condannato l’accaduto e ha avviato le verifiche del caso, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza delle sedi e delle persone che vi operano.

Roma, colpi d’arma da fuoco contro la sede Cgil di Primavalle - Cinque fori di proiettile sono stati trovati questa mattina alla riapertura sulle vetrate. rainews.it

La Cgil: "Nella sede di Primavalle a Roma 5 fori di proiettile" - "Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. ansa.it

