Roma Cgil | Cinque fori di proiettile contro la sede di Primavalle Indaga la Digos

Questa mattina, alla riapertura della sede CGIL nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati trovati cinque fori di proiettile. La Digos sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. L’evento rappresenta un fatto grave che richiede approfondimenti e attenzione da parte delle autorità. La sicurezza delle sedi sindacali resta una priorità, nel rispetto della legalità e dei principi democratici.

"Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede. Abbiamo immediatamente chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti, affinché vengano individuati al più presto

