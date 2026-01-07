Roma brinda ai 5 milioni | maxi vincita Lotteria Italia riaccende l’entusiasmo nazionale

Roma celebra una grande occasione con la vincita più alta della Lotteria Italia 2025, portando entusiasmo e consolidando il ruolo del Lazio tra le regioni più fortunate. Le vendite record e i numeri in crescita sottolineano l’interesse crescente dei cittadini verso questa tradizione, che continua a rappresentare un momento di attesa e speranza per molti italiani.

Roma - La Capitale conquista il premio più alto dell'edizione 2025, mentre il Lazio domina anche nelle altre fasce di vincita, trainato da vendite record e numeri in crescita. Roma torna al centro della scena della Lotteria Italia, grazie al primo premio da 5 milioni di euro dell'edizione 2025, finito nella Capitale con il biglietto serie T 270462. Un risultato che riporta il riconoscimento massimo a Roma dopo quattro anni di assenza, confermando il forte legame tra la città e una delle manifestazioni a premi più seguite del Paese. Il Lazio si conferma protagonista anche nelle altre posizioni di vertice.

