Roma Baldanzi vicinissimo alla Fiorentina | manca solo il via libera di Gasperini

Roma, Baldanzi molto vicino alla Fiorentina: attende solo l’ok di Gasperini. Secondo Tuttosport, il giovane centrocampista potrebbe trasferirsi presto in viola, segnando un importante cambio di maglia. La trattativa si sta definendo e l’accordo sembra prossimo alla conclusione, con l’attuale allenatore che deve ancora dare il suo consenso. Un’operazione che potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato delle trasferte italiane.

Secondo quanto riporta Tuttosport, Tommaso Baldanzi è a un passo dal vestire la maglia della Fiorentina. Quello di Baldanzi è uno dei nomi più caldi del calciomercato in uscita e, ora più che mai, la sua cessione sembra essere vicina alla chiusura. L’unico tassello che sembrerebbe mancare è il via libera da parte di Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, infatti, prima di lasciar partire il classe 2003, vorrebbe un nuovo acquisto nel suo stesso ruolo. Baldanzi è comunque ancora alle prese con un problema muscolare al retto femorale destro, riportato in allenamento, che lo ha già tenuto ai box nelle gare contro Genoa, Atalanta e Lecce. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

