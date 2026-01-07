Roma Baldanzi con le valigie in mano | è vicinissimo a questa squadra ma…C’entra Gasperini! Cosa succede
Roma, Baldanzi con le valigie in mano: si avvicina a una nuova squadra, ma la situazione è influenzata da Gasperini. La Roma sta gestendo le operazioni di mercato e il nome di Tommaso Baldanzi è al centro delle trattative di cessione. Ecco cosa sta succedendo e quali sono le ultime novità sul fronte trasferimenti.
Roma, Baldanzi con le valigie in mano: è ad un passo da questa squadra ma.C’entra Gasperini! Cosa sta accadendo La Roma è attiva sul fronte delle cessioni e il nome più caldo in uscita è quello di Tommaso Baldanzi. Secondo le indiscrezioni lanciate da Tuttosport, il giovane trequartista sarebbe ormai vicinissimo al trasferimento alla Fiorentina. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Juve Roma, Spalletti e Gasperini condividono lo stesso primato in questa Serie A: c’entra la fase difensiva. Di cosa si tratta
Leggi anche: Gasperini fa sognare Roma: «Giusto crederci! I tifosi devono sognare, e di questa squadra mi stupisce una cosa»
A Verona sono sicuri: “Per Baldanzi è solo questione di tempo”. E la Roma vuole Cissè; Ferguson, punta con le valigie in mano. Ora fa sorridere Gasp e cerca la conferma.
Ferguson, punta con le valigie in mano. Ora fa sorridere Gasp e cerca la conferma - Gasperini aveva chiesto fame e voglia di arrivare a Ferguson in conferenza stampa ed è stato accontentato. ilmessaggero.it
A Verona sono sicuri: “Per Baldanzi è solo questione di tempo”. E la Roma vuole Cissè - Le due operazioni, in ogni caso, sarebbero comunque separate. msn.com
Sfuma Sancho e la Roma vira su George. In uscita Baldanzi, salta la Liga per Dovbyk - Sono giorni di grande movimento per la Roma, che si avvicina alla deadline del mercato estivo con ancora diverse operazioni da dover fare. tuttomercatoweb.com
#Calciomercato #Roma: #Baldanzi nel mirino della #Fiorentina #ASRoma #CorrieredelloSport x.com
Roma senza difesa a Lecce, Gasperini in emergenza totale: ecco i convocati, anche Baldanzi out - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.