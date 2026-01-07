Roma a Lecce un clean sheet di valore | Ziolkowski e Ghilardi promossi

Da sololaroma.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma conclude il girone d’andata con una vittoria significativa, evidenziando la solidità difensiva di Ziolkowski e Ghilardi, promossi in questa fase. A Lecce, la squadra ha dimostrato compattezza e attenzione, elementi fondamentali per affrontare al meglio la seconda metà del campionato. La buona prestazione permette alla Roma di mantenere la corsa verso la zona Champions, segnando un passo importante nel cammino stagionale.

Un girone d’andata chiuso con una vittoria è il miglior modo per mandare in archivio la prima metà del campionato, con la Roma in piena corsa per la zona Champions League. Il successo con il Lecce ha regalato a Gasperini i gol di Dovbyk e Ferguson, finalmente decisivi, ma anche una bella prova di compattezza. I giallorossi si presentavano infatti in forte emergenza difensiva, ma sono usciti dal Via del Mare non solo con i tre punti, ma anche con un clean sheet che fa sorridere il tecnico di Grugliasco. L’assenza di Ndicka a causa della Coppa d’Africa e le squalifiche di Hermoso e Mancini avevano privato la Roma del terzetto difensivo titolare, ma a Lecce le risposte positive sono arrivate da Ziolkowski e Ghilardi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

'Muro' Svilar, solo uno lo batte: i portieri con più clean-sheet del 2025; Lecce-Roma 0-2, le pagelle: Ferguson (7) si fa trovare pronto, Dovbyk (6,5) cinico, Dybala (7) assist perfetto, Pisilli (6,5) segnali...; 91,5 il nostro punteggio massimo nell’Angolo del Fantacalcio | 18^ giornata Serie A | gol Zielinski, Lautaro, Kean e Colombo, assist Rabiot e Lautaro, clean sheet Maignan e Butez; L’uno per uno azzurro dopo Lazio-Napoli.

roma lecce clean sheetRoma in emergenza difensiva, brillano i baby: primo clean sheet senza Ndicka - Senza esitazioni, senza paura, Ziolkowski e Ghilardi hanno comandato la retroguardia con lucidità sorprendente ... msn.com

roma lecce clean sheetLecce-Roma 0-2, le pagelle: Ferguson (7) si fa trovare pronto, Dovbyk (6,5) cinico, Dybala (7) assist perfetto, Pisilli (6,5) segnali positivi - La Roma si rialza dopo il ko di Bergamo grazie al successo per 2- msn.com

Roma, Ferguson sibillino: «Gli attaccanti hanno bisogno di fiducia» - Non sarà l’attaccante che tutti sognano – soprattutto Gasperini – ma zitto zitto Ferguson si sta ritagliando il suo spazio. ilmessaggero.it

