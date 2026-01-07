Roma a Lecce un clean sheet di valore | Ziolkowski e Ghilardi promossi

Roma conclude il girone d’andata con una vittoria significativa, evidenziando la solidità difensiva di Ziolkowski e Ghilardi, promossi in questa fase. A Lecce, la squadra ha dimostrato compattezza e attenzione, elementi fondamentali per affrontare al meglio la seconda metà del campionato. La buona prestazione permette alla Roma di mantenere la corsa verso la zona Champions, segnando un passo importante nel cammino stagionale.

Un girone d’andata chiuso con una vittoria è il miglior modo per mandare in archivio la prima metà del campionato, con la Roma in piena corsa per la zona Champions League. Il successo con il Lecce ha regalato a Gasperini i gol di Dovbyk e Ferguson, finalmente decisivi, ma anche una bella prova di compattezza. I giallorossi si presentavano infatti in forte emergenza difensiva, ma sono usciti dal Via del Mare non solo con i tre punti, ma anche con un clean sheet che fa sorridere il tecnico di Grugliasco. L’assenza di Ndicka a causa della Coppa d’Africa e le squalifiche di Hermoso e Mancini avevano privato la Roma del terzetto difensivo titolare, ma a Lecce le risposte positive sono arrivate da Ziolkowski e Ghilardi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, a Lecce un clean sheet di valore: Ziolkowski e Ghilardi promossi Leggi anche: Roma, è il momento di Ghilardi e Ziolkowski: Gasperini punta su di loro per rimpiazzare N’Dicka Leggi anche: Lecce-Pisa (venerdì 12 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno un clean sheet all’Arena Garibaldi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. 'Muro' Svilar, solo uno lo batte: i portieri con più clean-sheet del 2025; Lecce-Roma 0-2, le pagelle: Ferguson (7) si fa trovare pronto, Dovbyk (6,5) cinico, Dybala (7) assist perfetto, Pisilli (6,5) segnali...; 91,5 il nostro punteggio massimo nell’Angolo del Fantacalcio | 18^ giornata Serie A | gol Zielinski, Lautaro, Kean e Colombo, assist Rabiot e Lautaro, clean sheet Maignan e Butez; L’uno per uno azzurro dopo Lazio-Napoli. Roma in emergenza difensiva, brillano i baby: primo clean sheet senza Ndicka - Senza esitazioni, senza paura, Ziolkowski e Ghilardi hanno comandato la retroguardia con lucidità sorprendente ... msn.com

Lecce-Roma 0-2, le pagelle: Ferguson (7) si fa trovare pronto, Dovbyk (6,5) cinico, Dybala (7) assist perfetto, Pisilli (6,5) segnali positivi - La Roma si rialza dopo il ko di Bergamo grazie al successo per 2- msn.com

Roma, Ferguson sibillino: «Gli attaccanti hanno bisogno di fiducia» - Non sarà l’attaccante che tutti sognano – soprattutto Gasperini – ma zitto zitto Ferguson si sta ritagliando il suo spazio. ilmessaggero.it

Il Lecce stecca la partita e la Roma passa al "Via del Mare". - facebook.com facebook

Gasperini ha deciso di non parlare dopo Lecce-Roma: oggi l’incontro chiarificatore con Friedkin x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.