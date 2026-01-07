Roborock al CES 2026 | ora il robot aspirapolvere pulisce anche le scale
Al CES 2026, Roborock presenta Saros Rover, un nuovo robot aspirapolvere in grado di salire e pulire le scale senza supporti esterni. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella tecnologia domestica, offrendo maggiore autonomia e versatilità. Roborock Saros Rover si distingue per la capacità di adattarsi a diversi ambienti, facilitando la manutenzione delle abitazioni in modo pratico ed efficace.
Si chiama Roborock Saros Rover ed è il primo robot aspirapolvere che è in grado di salire in gradini delle scale e pulirle perché non necessita di una piattaforma che lo sollevi. Il merito è delle "gambe-ruote", un sistema che permette di estendere delle gambe robot alla cui estremità ci sono appunto le ruote. Ognuna è indipendente così il robot si può posizionare a cavallo dei gradini e effettuare anche la pulizia delle scale, oltre ad essere in grado di passare da un piano all'altro della casa. Insieme a questo modello arrivano anche le novità 2026, a partire da quelli di fascia alta, i Saros. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Robot “con le mani” per la casa, aspirapolvere che salgono le scale, mattoncini Lego sensoriali e tosaerba che tengono alla larga i ladri: le novità più curiose dal Ces 2026 di Las Vegas
Leggi anche: CES 2026: Roborock lancia il primo robot al mondo dotato di un'architettura wheel-leg e stringe un accordo con il Real Madrid Football Club
Roborock al CES 2026 con una possibile svolta: il robot che non teme le scale; Roborock al CES 2026: Innovazione Tecnologica e Partnership Strategica con il Real Madrid; CES 2026: Roborock lancia il primo robot al mondo dotato di un’architettura wheel-leg e stringe un accordo con il Real Madrid Football Club; Roborock e Real Madrid: accordo globale tra robotica domestica e calcio, con debutto congiunto al CES 2026.
Roborok: al CES 2026 presenta tante novità. La sopresa il robot che può salire (e pulire) le scale - Le novità Roborock al CES 2026: il rivoluzionario Saros Rover con gambe estensibili e potenti robot per pulizie domestiche avanzate ... ilfattoquotidiano.it
CES 2026: l'innovativo robot aspirapolvere a due gambe di Roborock sale e pulisce le scale - Al debutto al CES 2026, Roborock Saros Rover è un aspirapolvere robot dotato di due gambe estensibili. notebookcheck.it
Roborock al CES 2026 punta sull’evoluzione concreta: arrivano Saros 20, Saros 20 Sonic e Qrevo Curv 2 Flow - Al CES 2026, Roborock cambia approccio rispetto al passato recente e mette da parte soluzioni spettacolari come i bracci meccanici, scegliendo invece di concentrarsi su miglioramenti reali e misurabil ... cellulare-magazine.it
Recensione MOVA V50 Ultra: Perché dopo mesi dall'uscita è ancora il Robot Aspirapolvere da comprare?
Roborock presenta i nuovi aspirapolvere robot Saros 20: non temono i gradini x.com
I proprietari di villette esulteranno già nel 2026 https://www.dday.it/redazione/55865/roborock-saros-rover-e-il-robot-che-sale-e-pulisce-le-scale-il-video - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.