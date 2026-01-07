Roborock al CES 2026 | ora il robot aspirapolvere pulisce anche le scale

Al CES 2026, Roborock presenta Saros Rover, un nuovo robot aspirapolvere in grado di salire e pulire le scale senza supporti esterni. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella tecnologia domestica, offrendo maggiore autonomia e versatilità. Roborock Saros Rover si distingue per la capacità di adattarsi a diversi ambienti, facilitando la manutenzione delle abitazioni in modo pratico ed efficace.

Si chiama Roborock Saros Rover ed è il primo robot aspirapolvere che è in grado di salire in gradini delle scale e pulirle perché non necessita di una piattaforma che lo sollevi. Il merito è delle "gambe-ruote", un sistema che permette di estendere delle gambe robot alla cui estremità ci sono appunto le ruote. Ognuna è indipendente così il robot si può posizionare a cavallo dei gradini e effettuare anche la pulizia delle scale, oltre ad essere in grado di passare da un piano all'altro della casa. Insieme a questo modello arrivano anche le novità 2026, a partire da quelli di fascia alta, i Saros. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

