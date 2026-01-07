Roberto Vannucci presenta ‘Io vivo in questo momento’, un’opera che riflette sull’importanza del presente. Un grande carro, caratterizzato dal suo stile distintivo, si trasforma completamente, simbolo di cambiamento e memoria. La dedica a Andrea Paci, figura storica del nostro Carnevale, rende questa creazione un omaggio sincero e significativo. Un invito a vivere il presente con consapevolezza e rispetto per il passato.

Roberto Vannucci presenta ‘Io vivo in questo momento’. Un carro enorme, come da suo marchio di fabbrica, doppio, perché cambierà completamente struttura, e con una dedica ad un amico, il dj Andrea Paci, recentemente scomparso, che ha fatto la storia del nostro Carnevale. Roberto Vannucci cercherà di emozionare creando curiosità. Curiosità perché la costruzione inizialmente sarà statica: un’enorme casa ottocentesca, simil castello con torrette e tante finestre, poi un fragorio, le note della Carmina Burana che salgono, e un radicale cambio con la schiusa dell’edificio che spalancherà la vista della platea ad una giovane donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Roberto Vannucci. L’elogio al presente: "Io vivo adesso. Il passato è già andato"

